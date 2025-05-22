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В Новосибирске мужчина залез на дерево и не давал себя спасти

В Новосибирске спасли мужчину, который залез на дерево и не хотел спускаться

В Новосибирске спасателям пришлось расчистить свалку, чтобы спустить на землю мужчину, застрявшего на дереве. Об этом сообщается в Telegram-канале городской аварийно-спасательной службы.

Мужчину, сидевшего на дереве во дворе на улице Чернобровцева, заметили очевидцы. На место прибыли экстренные службы. Увидев спасателей, новосибирец забрался по стволу еще выше и отказался спускаться на землю.

Попытка достать его при помощи трехколенной лестницы успехом не увенчалась. Поэтому на подмогу вызвали пожарных и автолестницу. 40-летнего новосибирца передали бригаде медиков скорой помощи.

До этого сообщалось, что спасатели Сочи оказали помощь группе туристов из Курска и Москвы, потерявшихся в лесу поздно вечером. Четверо туристов из Москвы и Курска отправились на пешую прогулку. С наступлением темноты путешественники потеряли тропу и перестали ориентироваться на местности. Один из них заметил информационный баннер Службы спасения города Сочи, расположенный в районе слияния рек Агуры и Агурчика, и позвонил по указанному номеру.

Ранее в Бразилии спасли туриста, который вырыл на пляже яму и сам же в ней застрял.

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