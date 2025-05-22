Пьяный россиянин упал в костер, заснул и попал в реанимацию

Медики Липецкого ожогового центра борются за жизнь мужчины, который, пьяный, упал в костер и заснул. Об этом сообщает портал Gorod 48.

60-летний липецкий пенсионер получил тяжелые ожоги, нетрезвый мужчина упал в костер и заснул. У пострадавшего диагностированы ожоги ног IV степени, он госпитализирован в отделение реанимации ожогового центра.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что на Алтае пенсионер пытался сжечь соседа и получил три года колонии. 70-летний обвиняемый часто ссорился со своим соседом. В один из дней он решил отомстить ему за старые обиды, пришел в гараж к соседу, облил его бензином и бросил в мужчину горящую спичку. Потерпевший выбил у нападавшего коробок из рук, скрутил его и вызвал полицию.

Ранее женщина облила друга бензином и подожгла его из-за сексистской шутки в свой адрес.