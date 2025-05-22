«Интерфакс»: в Дании повысят пенсионный возраст до 70 лет к 2040 году

Датский парламент утвердил законопроект, который предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста до 70 лет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на европейские издания.

Согласно принятому решению властей, изменения будут внедряться поэтапно: уже к 2030 году датчане смогут выходить на пенсию с 68 лет, к 2035 — с 69, а к 2040 — только с 70. Напомним, сейчас в стране возраст выхода на заслуженный отдых составляет 67 лет.

За инициативу проголосовало большинство депутатов Фолькетинга — 81 из присутствующих. Против выступили 21 парламентарий.

Поддерживающие реформу объясняют ее необходимостью адаптироваться к изменяющейся демографической ситуации — в стране наблюдается устойчивый рост продолжительности жизни. Однако не все восприняли новость с энтузиазмом: представители профсоюзов уже выразили опасения, заявив, что не каждый сможет эффективно работать до столь преклонного возраста.

Тем не менее датские власти настаивают, что новый подход должен обеспечить устойчивость пенсионной системы в будущем.

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