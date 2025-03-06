В Липецке отец уронил ребенка и тряс после потери сознания, мальчик не выжил

В Липецке мужчину будут судить за расправу над маленьким сыном

Житель Липецка предстанет перед судом после того, как нанес травму своему ребенку. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, он уронил своего сына-младенца на пол в комнате в общежитии. После этого ребенок потерял сознание, и мужчина стал его трясти, из-за чего младенец получил травмы.

Когда мать младенца вернулась домой, глава семьи заявил, что мальчик подавился и потерял сознание. Женщина вызвала медиков, но спасти пациента не удалось. Позже мать обратилась в полицию.

Во время следствия выяснилось, что пострадавшему был нанесен тяжелый вред. В отношении мужчины возбудили дело.

«При допросе фигурант признался в содеянном. Также его вина подтверждается собранными следователем регионального СК России доказательствами», – сообщается в публикации.

Расследование завершено, материалы направлены в суд. Отец может получить до десяти лет лишения свободы.

Ранее житель Забайкальского края пытался успокоить маленькую дочь, бросая ее на пол.