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В Липецке отец уронил ребенка и тряс после потери сознания, мальчик не выжил

В Липецке мужчину будут судить за расправу над маленьким сыном
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Житель Липецка предстанет перед судом после того, как нанес травму своему ребенку. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, он уронил своего сына-младенца на пол в комнате в общежитии. После этого ребенок потерял сознание, и мужчина стал его трясти, из-за чего младенец получил травмы.

Когда мать младенца вернулась домой, глава семьи заявил, что мальчик подавился и потерял сознание. Женщина вызвала медиков, но спасти пациента не удалось. Позже мать обратилась в полицию.

Во время следствия выяснилось, что пострадавшему был нанесен тяжелый вред. В отношении мужчины возбудили дело.

«При допросе фигурант признался в содеянном. Также его вина подтверждается собранными следователем регионального СК России доказательствами», – сообщается в публикации.

Расследование завершено, материалы направлены в суд. Отец может получить до десяти лет лишения свободы.

Ранее житель Забайкальского края пытался успокоить маленькую дочь, бросая ее на пол.

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