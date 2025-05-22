Голый турист устроил дебош в санатории Анапы

В Анапе сотрудники Росгвардии задержали туриста, который бегал по отелю пьяным и пугал постояльцев. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в одном из анапских санаториев. 37-летний турист из Подмосковья вернулся в гостиницу в нетрезвом состоянии и устроил конфликт с персоналом.

Пока наряд Росгвардии ехал на вызов, дебошир разделся и устроил забег по коридору. Нарушителя задержали, он доставлен в отдел полиции для разбирательств.

До этого сообщалось, что на Сахалине голый мужчина бродил по двору и выкрикивал заклинания. Незнакомец бродил между припаркованными машинами, разговаривал сам с собой, кричал «Экспекто патронум». Прибывший на место наряд полиции задержал хулигана, решается вопрос о его госпитализации.

Ранее россиянин получил штраф за то, что постоял голым у окна.