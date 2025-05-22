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Названы три продукта, которые противопоказано жарить на подсолнечном масле

ОСН: оливки – один из трех продуктов, которые нельзя жарить на подсолнечном масле
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WIROJE PATHI/Shutterstock/FOTODOM

В умеренных количествах подсолнечное масло не только безвредно, но и полезно для здоровья. Однако доводить его до кипения нельзя, так как при высокой температуре в нем образуются опасные канцерогены. Также есть три продукта, которые противопоказано жарить на таком масле – это оливки, рыба и морепродукты, выяснила Общественная Служба Новостей у экспертов.

Жарка оливок на подсолнечном масле не делает их вкуснее – напротив, текстура и вкусовые качества продукта сильно портятся. Это происходит из-за того, что такая основа для жарки имеет более высокую температуру окисления и за счет этого меняет характеристики продукта, пояснили эксперты.

Также они отметили, что жарка рыбы на подсолнечном масле нивелирует ее полезные свойства. Ценность продукта «обнуляется» из-за высокой температуры, до которой приходится раскалять масло. Специалисты советуют для жарки рыбы использовать масло с более высокой температурой дымления – например, рафинированное оливковое масло хорошо сохраняет и вкус, и питательные свойства продукта.

Морские деликатесы – кальмары, гребешки, осьминоги, креветки – тоже не стоит жарить на подсолнечном масле. Такие продукты считают диетическими, но обжаривание в масле меняет их свойства, портит вкус, предупреждают эксперты. Это объясняется тем, что при нагревании масла происходит образование горчичных альдегидов, которые и отражаются как на вкусе, так и на запахе морепродуктов.

До этого британский диетолог Роб Хобсон развеял миф о вреде подсолнечного масла — он сообщил, что оно содержит меньше насыщенных жиров, чем кокосовое и оливковое. Кроме того, при умеренном употреблении избыток жирных кислот омега-6 в нем не навредит здоровью.

Ранее сообщалось, что в России упал экспорт подсолнечного масла.

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