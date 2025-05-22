Уволившаяся из российской клиники сотрудница обвинила ее в работе без лицензии

Уволившаяся из ярославской клиники сотрудница обвинила ее в работе без лицензии

Бывшая сотрудница частной наркологической клиники в Ярославле пожаловалась на медучреждение, в котором работала. В беседе с порталом «Страсти» она заявила, что учреждение функционирует без лицензии, со множеством нарушений, включая проведение операций на дому.

По словам собеседницы издания, компания, оказывающая медицинские услуги, юридически оформлена в Ярославле, но работает в разных городах. Так, по информации экс-работницы, она знает, что представители компании есть в Нижнем Новгороде и Геленджике.

«Бригаде снимают квартиру, где живут двое сотрудников — администратор и фельдшер. В этой же квартире хранятся препараты медицинские. Эта квартира называется «база». Зарплату клиника выплачивает «в черную» и даже не соглашается заключать трудовой договор с сотрудниками», — посетовала женщина.

Собеседница утверждает, что некоторые ее коллеги проводили хирургические манипуляции, которые делают в рамках «кодирования», на дому. Она назвала это «вопиющим нарушением». Также женщина отметила, что компания работает без договора на оказание медуслуг и не берет согласие на оказание помощи.

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