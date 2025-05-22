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Минпромторг запустил марафон к 120-летию ведомства

В России стартовал телемарафон «Химики вместе»
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Rawpixel.com/Shutterstock/FOTODOM

Минпромторг РФ 22 мая запустил телемарафон «Химики вместе» к 60-летию Дня химика и 120-летию министерства. Девиз мероприятия — «Химия развивает города!». В марафоне участвуют представители 22 регионов России, сообщает пресс-служба депутата Госдумы Марии Васильковой.

«Химия — базовая отрасль, которая вносит огромный вклад в экономическую устойчивость регионов и реализацию промышленного потенциала страны», — отметила депутат Госдумы Мария Василькова.

По словам депутата, отрасль растет: производство удобрений в первом квартале 2025 года увеличилось на 7,8%, красителей — на 2,7%, лакокрасочных материалов — на 2,2%, полимерных профилей — на 1,7%.

Василькова также отметила необходимость модернизации промышленных городов через создание экосистем, объединяющих науку, технологии и инфраструктуру.

Примером такого подхода служит проект Федерального центра химии в Усолье-Сибирском (Иркутская область), который станет модельной площадкой для масштабных проектов в рамках нацпроекта «Новые материалы и химия».

Депутат напомнила, что химическая промышленность была приоритетом в СССР с 1920-х годов, сыграв ключевую роль в индустриализации. Сегодня важно сочетать советский опыт с передовыми международными практиками, резюмировала Василькова.

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