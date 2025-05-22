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В Госдуме заявили, что россиянам не будут платить 5 тысяч рублей на ребенка к 1 июня

В Госдуме предостерегли россиян от мошенников, которые обещают 5 тыс. рублей ко Дню защиты детей
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tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Никакого закона от ЛДПР о выплатах 5 000 рублей на ребенка ко Дню защиты детей нет, заявил в беседе с «Газетой.Ru» депутат Госдумы Сергей Леонов. Он призвал не верить распространяемой мошенниками информации в соцсетях и не переходить по сомнительным ссылкам с инструкциями по заполнению заявлений на получение выплат.

«Вполне вероятно, что когда-то мы (фракция ЛДПР – «Газета.Ru») вносили в Государственную думу подобный законопроект, но в действительности он принят не был. Такого закона о выплатах 5 000 рублей нет. Странно, что мошенники выбрали именно такую схему. Видимо, это направлено, в том числе, и на подрыв авторитета и доверия к партии ЛДПР», — сказал Леонов.

Депутат призвал не переходить по сомнительным ссылкам и не передавать свои личные данные посторонним.

«Будьте более внимательными к ссылкам в интернете. Ни в коем случае не отправляйте свои личные данные. Будем принимать соответствующие меры с тем, чтобы заблокировать подобных мошенников в сетях», — добавил он.

В преддверии Дня защиты детей в сети появилась информация о том, что каждый гражданин России, проживающий на территории страны, якобы получит единовременную выплату в размере 5 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет включительно, имеющего российское гражданство.

Для убедительности фейк сопровождается скриншотом проекта закона о выплатах, внесенным якобы фракцией ЛДПР. Для «удобства» граждан и «ознакомления с процедурой оформления» выплат предлагается перейти в Telegram-канал с некой инструкцией по заполнению подобных заявлений на портале государственных услуг. В подавляющем большинстве случаев такие Telegram-каналы создаются мошенниками для получения личных данных граждан и кражи денежных средств.

Ранее россиян предупредили о новой уловке мошенников с использованием искусственного интеллекта.

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