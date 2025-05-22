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Юная россиянка потеряла место в самолете из-за вредной привычки

В аэропорту Тюмени 18-летнюю девушку выгнали из самолета из-за вейпа
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Mor Aima/Shutterstock/FOTODOM

Пассажирку, летевшую Тюмени в Петербург, сняли с рейса из-за ее вредной привычки, сообщает транспортная полиция Урала.

Инцидент произошел 21 мая в тюменском аэропорту Рощино перед вылетом самолета в Санкт-Петербург, одна из пассажирок начала курить электронную сигарету.

На борту поднялись правоохранители, которые выяснили, что порядок нарушила 18-летняя жительница Геленджика, которая учится в Тюмени. До сих пор она не имела проблем с законом, однако представители авиакомпании отказали девушке в перелете.

Полицейские сняли пассажирку с рейса и привлекли ее к административной ответственности.

Ранее американца сняли с рейса и арестовали после его шутки.

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