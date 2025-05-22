Объявлены номинанты второго тура премии «Приоритет: Цифра — 2025»

15 компаний поборются за награды в области информационных технологий

Оргкомитет III Национальной премии в области информационных технологий «Приоритет: Цифра - 2025» подвел итоги второго отборочного тура. На победу претендуют 15 компаний, а общее число заявок превысило 100, сообщают организаторы.

В пресс-центре премии отметили высокую активность ИТ-компаний малого и среднего бизнеса. Наибольшее число заявок собрали номинации: «Цифровая трансформация», «Корпоративные цифровые решения», «Искусственный интеллект (AI)», а также номинации в области цифровых технологий, образования, систем управления контентом и другие.

«Награждение самых достойных способствует росту эффективности различных сфер бизнеса и укреплению конкурентоспособности. В свою очередь это дает предпосылки к созданию благоприятной среды для инноваций и внедрения передовых ИТ-решений практически во всех отраслях экономики России», — заявила руководитель пресс-центра премии Гюльнара Паунежева.

Во втором туре премии «Приоритет: Цифра - 2025» представлены ведущие компании и организации, среди которых Высшая школа экономики, «Газпром нефть», концерн «Телематика». Компании «Киберпротект», «Образовательный Хаб», «РУПОСТ», «ТетраСофт», Рег.ру, СБЕР, IVA Technologies, Kept, MTS AI, PIX Robotics, SimpleOne и VOICEMAN также примут участие в конкурсе. Эти участники поборются за награды, демонстрируя свои достижения в области информационных технологий.

Прием заявок завершится 6 июня. Победителей наградят 25 июня в Москве за достижения в разработке и внедрении высокотехнологичных решений.

Официальным партнером мероприятия выступает Rambler&Co.