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Жителя Архангельска задержали за госизмену

ФСБ: на жителя Архангельска завели дело по подозрению в госизмене
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Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

На жителя Архангельска завели уголовное дело по подозрению в госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону.

Отмечается, что мужчину 1988 года рождения подозревают в сотрудничестве с Главным управлением разведки министерства обороны Украины.

По версии силовиков, житель Архангельска инициативно через один из интернет-мессенджеров установил контакт с представителем ГУР, чтобы совершить действия, направленные против безопасности Российской Федерации.

В ФСБ утверждают, что мужчина передавал украинской стороне сведения о дислокации и передислокации подразделений Воздушно-космических сил РФ, являющиеся служебной тайной в области обороны.

До этого жителя Пензенской области задержали по обвинению в государственной измене после передачи разведке Украины данных о российском предприятии оборонно-промышленного комплекса. На объекте выполнялся государственный оборонный заказ, а также железнодорожные перевозки военной техники.

Ранее жителю Крыма вынесли приговор за госизмену.

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Обвинения в госизмене
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