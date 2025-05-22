Жителя Архангельска задержали за госизмену

ФСБ: на жителя Архангельска завели дело по подозрению в госизмене

На жителя Архангельска завели уголовное дело по подозрению в госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону.

Отмечается, что мужчину 1988 года рождения подозревают в сотрудничестве с Главным управлением разведки министерства обороны Украины.

По версии силовиков, житель Архангельска инициативно через один из интернет-мессенджеров установил контакт с представителем ГУР, чтобы совершить действия, направленные против безопасности Российской Федерации.

В ФСБ утверждают, что мужчина передавал украинской стороне сведения о дислокации и передислокации подразделений Воздушно-космических сил РФ, являющиеся служебной тайной в области обороны.

До этого жителя Пензенской области задержали по обвинению в государственной измене после передачи разведке Украины данных о российском предприятии оборонно-промышленного комплекса. На объекте выполнялся государственный оборонный заказ, а также железнодорожные перевозки военной техники.

Ранее жителю Крыма вынесли приговор за госизмену.