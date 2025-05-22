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В подмосковном кафе мужчина на просьбу администратора достал нож и стал угрожать ей

Во Фрязино пьяный посетитель кафе угрожал ножом администратору, его задержали

В Подмосковье сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали дебошира, который отдыхал в кафе города Фрязино и вступил в конфликт с сотрудниками заведения. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Росгвардейцы выехали по сигналу от сработавшей тревожной кнопки в одном из развлекательных заведений. Судя по кадрам с камеры, расположенной в зале кафе, один из посетителей, находясь в состоянии опьянения, достал нож. Сначала он попытался вонзить его в стол, но ничего не вышло. Заметив это, администратор, вероятно, сделала гостю замечание. После этого гнев посетителя обрушился на нее. Мужчина начал угрожать администратору и официантке, демонстрируя нож.

Прибывшие на место силовики задержали дебошира, им оказался 33-летний местный житель. Для дальнейшего разбирательства нарушителя общественного порядка передали полицейским.

Ранее в Якутске мужчина с ножом требовал шаурму в кафе.

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