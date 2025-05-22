В США проверка полицейским пикапа с прицепом, в котором водитель перевозил несколько скирд сена, закончилась обнаружением нескольких нелегалов. Об этом шериф Кит Корнек округа Фейетт (штат Техас) рассказал на странице полицейского участка в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам шерифа, 20 мая его коллега остановил Ford F-250 с прицепом, груженым сеном. Машина передвигалась по трассе около города Флатонии. При более детальном осмотре груза он обнаружил в скирдах полости, в которых находились люди. Внутри скирд был создан металлический каркас, чтобы конструкция держала форму.

Шериф подчеркнул, что ему удалось раскрыть очередной способ перевозки людей через границу. Он подчеркнул, что подобный вид транспортировки может стоить кому-то из нелегалов жизни. Корнек отметил, что в ходе операции были задержаны водитель, а также предполагаемые организаторы нелегальной миграции. Лица без документов были переданы сотрудникам миграционной полиции.

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