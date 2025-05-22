На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Опасно для жизни»: полиция нашла мигрантов, пересекавших границу в скирдах сена

В США полицейский при осмотре авто обнаружил мигрантов в скирдах сена
close
Fayette County Sheriff's Office, Texas- Sheriff Keith Korenek/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В США проверка полицейским пикапа с прицепом, в котором водитель перевозил несколько скирд сена, закончилась обнаружением нескольких нелегалов. Об этом шериф Кит Корнек округа Фейетт (штат Техас) рассказал на странице полицейского участка в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам шерифа, 20 мая его коллега остановил Ford F-250 с прицепом, груженым сеном. Машина передвигалась по трассе около города Флатонии. При более детальном осмотре груза он обнаружил в скирдах полости, в которых находились люди. Внутри скирд был создан металлический каркас, чтобы конструкция держала форму.

Шериф подчеркнул, что ему удалось раскрыть очередной способ перевозки людей через границу. Он подчеркнул, что подобный вид транспортировки может стоить кому-то из нелегалов жизни. Корнек отметил, что в ходе операции были задержаны водитель, а также предполагаемые организаторы нелегальной миграции. Лица без документов были переданы сотрудникам миграционной полиции.

Ранее в Приморье на стройке подрались мигранты из КНДР и Узбекистана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами