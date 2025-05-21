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Узбеки и северокорейцы подрались на стройке горнолыжного курорта в Приморье

В Приморье подравшихся на стройке мигрантов из КНДР и Узбекистана сняли на видео
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Кадр видео: Telegram-канал «Amur Mash»

В городе Арсеньеве в Приморском крае на стройке произошла драка между гражданами Северной Кореи и Узбекистана. Об этом сообщает Amur Mash.

Как уточняет Telegram-канал, в городе сейчас строят горнолыжный курорт. Драка произошла из-за недопонимания, в ходе нее участники использовали даже палки. После конфликта они вернулись к работе.

В октябре прошлого года в Новосибирске мигранты избили местных жителей лопатами из-за вопроса о неправильно уложенном асфальте. Инцидент произошел неподалеку от дома №48 на Горской улице. По словам одного из участников конфликта, местные жители стали спрашивать иностранных рабочих о том, как идет стройка — им не понравилась укладка асфальта. Сообщалось, что его уровень подняли на 7–10 сантиметров, и теперь соседнюю многоэтажку будет топить. При этом стоимость контракта составляла 26 млн руб. После этого и случилось избиение.

Ранее появилось видео из хостела с мигрантами, устроившими драку во дворе ЖК в Новой Москве.

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