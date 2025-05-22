На Тайване мужчина избил стоматолога за сильную боль во время чистки зубов, пишет World of Buzz.

Инцидент произошел в Тайбэе. По данным источников, пациент, описываемый свидетелями как «высокий и мускулистый», пришел на процедуру глубокой чистки зубов. Однако он не смог вынести болевые ощущения и внезапно потерял контроль над собой.

Мужчина вскочил со стоматологического кресла и начал бить женщину по лицу. После нападения техника в кабинете оказалась перевернутой, а пол залит кровью. Один из очевидцев — техник, занимавшийся обслуживанием кондиционера в клинике, — попытался остановить нападавшего. Однако ему не удалось удержать злоумышленника в одиночку.

После этого техник выскочил на улицу и попросил прохожих вызвать полицию. К тому времени нападавший уже покинул клинику, но спустя 10 минут он добровольно явился в полицейский участок.

По заявлению самого молодого человека, причиной вспышки гнева стало то, что стоматолог не проявил должного сочувствия к его боли. В результате женщина получила серьезные травмы: сильные ушибы лица, носовое кровотечение и почти полностью потеряла зрение в левом глазу. Ей потребовалась хирургическая операция.

Ранее стоматолога уличили в съемке медсестер в раздевалке.