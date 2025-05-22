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Избегавшая солнца женщина столкнулась с жуткими последствиями для здоровья

Избегавшая солнца китаянка заработала перелом костей, перевернувшись во сне
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SCMP composite/ifeng

Жительница Китая, всю жизнь избегавшая пребывания на солнце, столкнулась с серьезными последствиями для здоровья. Об этом сообщает South Morning China Post со ссылкой на врача больницы неотложной помощи в провинции Сычуань.

Доктор по имени Лун Шан рассказал, что к нему в отделение поступила 48-летняя женщина с переломами нескольких костей. При сборе анамнеза он выяснил, что она всю жизнь избегала солнца: не только отказывалась загорать, но и ходила с полностью закрытыми от солнечных лучей частями тела. Из-за этого у нее развился дефицит витамина D и тяжелый остеопороз.

Медик выразил обеспокоенность набирающей моду тенденцией закрываться от солнца и напомнил, что дефицит витамина D препятствует усвоению кальция, что может привести к ослаблению иммунитета и серьезным проблемам со здоровьем.

Ранее врач перечислила анализы, которые могут предсказать риск остеопороза.

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