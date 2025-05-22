На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США у беременной ведущей отошли воды, пока она читала новости в эфире

В США беременная ведущая провела трехчасовой эфир, несмотря на начало родов
close
CBS6 Albany/YouTube

В США у беременной ведущей отошли воды, но она провела эфир, передает NBC News.

Утром 21 мая ведущая новостей Оливия Джекит из Олбани, штат Нью-Йорк, как обычно пришла в студию, но всего за несколько минут до начала утреннего эфира у нее отошли воды. Это случилось на два дня позже предполагаемого срока родов, но, несмотря на начавшиеся схватки, Оливия решила не покидать студию и продолжила вести новости вместе со своей соведущей Джулией Данн, которая также находится в положении и ждет второго ребенка.

В прямом эфире коллеги с улыбкой комментировали происходящее, отмечая, что Оливия находится в активной стадии родов, но чувствует себя хорошо и намерена оставаться в эфире как можно дольше. Будущая мать делилась своими ощущениями, шутливо обсуждала погоду и даже предлагала сделать «перерыв на воду» вместо кофе. Под конец Оливия пошутила, что предпочла бы быть на работе, а не в больнице, и поблагодарила зрителей за поддержку.

Как сообщается, это был первый случай в истории канала CBS6, когда ведущая провела трехчасовой эфир во время схваток.

Ранее не знавшая о беременности женщина родила в туалете на заправке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами