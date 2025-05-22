В Сбере заявили об участившихся случаях кибератак

Киберпреступность становится все более масштабной угрозой, а глобальная цифровизация усиливает этот эффект, заявил заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов в рамках круглого стола «Конвенция ООН против киберпреступности: актуальные вызовы и угрозы» на 34-й сессии Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, сообщает пресс-служба Сбера.

По его словам, руководители ожидают серьезных операционных сбоев из-за киберрисков и преступной деятельности.

«Несмотря на меняющиеся методы атак, основной мотив киберпреступников остается прежним — финансовая выгода», — сказал он.

Кузнецов отметил, что ИИ становится ключевым инструментом киберпреступников.

«В 2026 году 85% атак будут производиться с его использованием. Искусственный интеллект помогает создавать новые вирусы, фишинговые сайты и дипфейки, находить уязвимости», — добавил он.

По словам Кузнецова, применение генеративного искусственного интеллекта помогает создавать дипфейки и клонировать голоса.

Он отметил, что для победы нужно опережать киберпреступников.

«Нам нужно укреплять кибербезопасность на всех уровнях и сотрудничать в борьбе с этой глобальной угрозой. ООН — важная площадка для ускорения этой работы и координации взаимных усилий, а мы готовы делиться опытом с заинтересованными странами», — сказал Кузнецов.