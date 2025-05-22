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Жители 89 регионов РФ стали участниками платформы «Россия – страна возможностей»

Платформе «Россия – страна возможностей» исполнилось 7 лет
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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Платформа «Россия – страна возможностей» отмечает 7-летний юбилей, сообщает РИА Новости.

За время своего существования участниками платформы стали жители 89 регионов России и 150 стран мира.

«Платформа помогла миллионам людей поверить в себя, построить карьеру, обрести единомышленников и не только», — сообщает пресс-служба платформы.

В пресс-службе также отметили, что за 7 лет платформа реализовала более 60 проектов, олимпиад и конкурсов, среди которых «Лидеры России», «Я – профессионал» и другие.

По словам генерального директора платформы Андрея Бетина, талант, способности и трудолюбие помогают добиваться успехов.

«Самое ценное для нас – это видеть, как участники платформы становятся инициаторами новых направлений, создавая тем самым экосистему развития для всей страны», — сказал он.

Напомним, президентская платформа «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. Миссия платформы – создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого.

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