В Красноярске на видео попала массовая драка рабочих из Китая и Узбекистана

В Красноярске 25 рабочих из Китая и Узбекистана задержали за массовую драку

На строительной площадке в Красноярске произошла драка между выходцами из Китая и Узбекистана. Об этом сообщает управление МВД по региону.

О ситуации в полиции узнали во время мониторинга социальных сетей. Как сообщает kp.ru со ссылкой на местные паблики, инцидент произошел на улице Глинки.

В конфликте принимали участие больше десяти человек. При этом один из них пытался разнять толпу и утверждал, что руководитель «решит вопрос». По данным издания, мужчины работают на китайскую строительную компанию.

В результате в больницу обратились четыре человека, информация о характере их травм не уточняется.

По предварительным данным, причиной конфликта стала бытовая ссора.

«В ходе дальнейшей проверки в отдел полиции были доставлены 25 активных участников инцидента», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении легкого вреда здоровью. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее во Владивостоке школьники устроили драку на проезжей части.