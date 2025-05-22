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В Курганской области пьяный мужчина запер в доме трех человек и устроил поджог

Мужчина поджег дом с тремя людьми внутри в Курганской области
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Pixabay

В Курганской области мужчина поджег дом с тремя знакомыми внутри, сообщила 21 мая пресс-служба СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в ночь на 17 мая в Каргаполье. Накануне житель рабочего поселка был приглашен в гости, но поссорился с остальными участниками застолья. Он вышел в сени дома, перегородил входную дверь столом и совершил поджог, а затем покинул место преступления.

В этот момент внутри помещения находились трое человек, включая пожилую хозяйку дома. Вскоре они почувствовали запах гари и смогли самостоятельно выбраться на улицу. Люди не пострадали, однако огонь повредил дом и надворные постройки.

Возбуждено уголовное дело. Поджигателя уже задержали и отправили под стражу, он признал свою вину.

Ранее женщина облила друга бензином и подожгла его из-за сексистской шутки в свой адрес.

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