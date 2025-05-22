Третий регион России предупредил о возможном отключении интернета ради безопасности

В Воронежской области предупредили о выключении мобильного интернета из-за БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале предупредил, что в регионе вслед за Тульской и Липецкой областями возможны ограничения в работе мобильного интернета на фоне атак беспилотников.

Гусев отметил, что мера будет применяться только в случае крайней необходимости.

«В период опасности атаки БПЛА воронежцы могут столкнуться с ограничениями работы мобильного интернета на отдельных территориях», — проинформировал он.

Губернатор пояснил, что такая мера необходима «для повышения эффективности защиты региона от беспилотных летательных аппаратов». По его словам,

отключения возможны при объявлении опасности в дальнейшем.

«Прошу с пониманием отнестись к возможным неудобствам», — написал Гусев.

21 мая жители Московской, Липецкой и Владимирской областей пожаловались на сбой в работе мобильного интернета.

Утром 22 мая министерство обороны России сообщило, что за минувшую ночь над территорией России было сбито 105 украинских беспилотников.

Ранее в России пресекли крупнейшую бот-атаку на госструктуры.