В Подмосковье напомнили о возможности сдать кровь в выездном областном центре

С начала 2025 года Московский областной центр крови провел почти 130 выездных акций донорства, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Как отметил заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения региона Максим Забелин, в этих акциях приняли участие более 9 тыс. человек.

«Всего в ходе мероприятий было собрано более 3 тонн крови», — добавил он.

Кровь и ее компоненты необходимы пациентам с серьезными травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, пострадавшим в ДТП и новорожденным с различными патологиями.