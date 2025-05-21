Свердловский министр раскритиковала публикацию видео с насилием в школе

Распространение видео с кадрами школьного насилия должно быть запрещено, а сама проблема буллинга в учебных заведениях России в настоящее время «не растет». Об этом в беседе с порталом 66.ru заявила министр образования Свердловской области Светлана Тренихина.

«Для того чтобы не провоцировать, не создавать условия для детей в части интереса эту информацию тиражировать. Это должно быть табу, запрет. А не на потребу дня выставление вот этих очень больных для сердца каждой матери кадров», — высказалась чиновница.

По ее словам, распространение видео с насилием не говорит о том, что проблема буллинга растет. Она также отметила, что решать ее нужно совместно учителям, родителям, директорам, журналистам и общественности в целом.

Тренихина возглавила министерство в прошлом году. До этого она работала в Институте развития образования. На посту ректора Тренихина курировала аттестацию учителей, проведение ЕГЭ и ОГЭ в регионе и работу с одаренными детьми.

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