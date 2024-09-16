Экс-куратор ЕГЭ может стать новым главой свердловского Минобразования

Бывший ректор регионального Института развития образования, первый заместитель министра образования Свердловской области Светлана Тренихина может стать новым главой Минобразования региона, ее кандидатура находится на стадии согласования. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на источник, близкий к ведомству.

Нынешний руководитель ведомства Юрий Биктуганов покинет пост в ближайшие две недели и возглавит Уральский государственный педагогический университет (УрГПУ). После этого Тренихина может стать и. о. министра до момента, пока ее не утвердят в должности окончательно.

В агентстве уточнили, что Тренихина работала в Институте развития образования до августа, в начале сентября 2024 года она перешла в министерство. На посту ректора института Тренихина курировала аттестацию учителей, проведение ЕГЭ и ОГЭ в регионе и работу с одаренными детьми.

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