Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-куратор ЕГЭ может стать новым главой свердловского Минобразования

Экс-куратор ЕГЭ Тренихина может стать новым главой свердловского Минобразования

close
Depositphotos

Бывший ректор регионального Института развития образования, первый заместитель министра образования Свердловской области Светлана Тренихина может стать новым главой Минобразования региона, ее кандидатура находится на стадии согласования. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на источник, близкий к ведомству.

Нынешний руководитель ведомства Юрий Биктуганов покинет пост в ближайшие две недели и возглавит Уральский государственный педагогический университет (УрГПУ). После этого Тренихина может стать и. о. министра до момента, пока ее не утвердят в должности окончательно.

В агентстве уточнили, что Тренихина работала в Институте развития образования до августа, в начале сентября 2024 года она перешла в министерство. На посту ректора института Тренихина курировала аттестацию учителей, проведение ЕГЭ и ОГЭ в регионе и работу с одаренными детьми.

14 сентября премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин назначил Григория Гурова новым руководителем Росмолодежи. Ранее он занимал пост председателя правления Движения первых. Его карьерный путь начался со специалиста в муниципальном молодежном центре, затем он дослужился до заместителя министра науки и высшего образования России.

Ранее правительство РФ утвердило обновленную стратегию по культурной политике.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами