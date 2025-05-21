В Крыму девочка ушла из дома после того, как мама нашла у нее снюс

Школьница из Симферополя на три дня ушла из дома из-за найденного снюса

В Симферополе нашли пропавшую 14-летнюю школьницу, которая ушла из дома, потому что мама нашла у нее снюс, сообщает «Mash на волне».

По данным Telegram-канала, девочка сбежала из дома 18 мая, ее три дня искали больше 100 человек: волонтеры, знакомые и неравнодушные горожане. Полиция пыталась отследить школьницу по камерам, но поймать ее не удавалось.

В итоге на несовершеннолетнюю, которая во дворе дома на улице Жукова, обратила внимание местная жительница, которая видела ориентировку. Она спросила девочку, как ее зовут, но та назвалась другим именем. На место прибыли правоохранители, которые установили личность пропавшей и вернули ее домой. В ответ на расспросы школьница пояснила, что решилась на побег после того, как мать нашла в ее вещах и отобрала снюс.

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