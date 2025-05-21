Россиянин взял в заложники фельдшера, чтобы открыть больничный

В Орске фельдшер неотложной помощи городской больницы оказалась запертой в квартире пациента, который требовал открыть ему больничный. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

29-летний житель Орска вызвал на дом неотложную помощь, как только фельдшер поднялась в квартиру, мужчина запер дверь на ключ. Молодой человек отказался выпускать медицинского работника, пока она не откроет ему больничный лист.

Женщина сумела вызвать полицию, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Биробиджане пьяная женщина напала на фельдшера скорой помощи. Бригада скорой прибыла на вызов к пожилой пациентке. В дверях медиков встретила агрессивно настроенная пьяная дочь женщины. Она набросилась на фельдшера и несколько раз ударила девушку кулаками. На место был вызван наряд Росгвардии, дебоширку задержали и передали в отдел полиции для разбирательства. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее во Владимире неадекватный пациент напал на врача и повредил ему глаза.