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Россиянин взял в заложники фельдшера, чтобы открыть больничный

В Оренбургской области мужчина запер фельдшера в квартире, ради больничного
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Орске фельдшер неотложной помощи городской больницы оказалась запертой в квартире пациента, который требовал открыть ему больничный. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

29-летний житель Орска вызвал на дом неотложную помощь, как только фельдшер поднялась в квартиру, мужчина запер дверь на ключ. Молодой человек отказался выпускать медицинского работника, пока она не откроет ему больничный лист.

Женщина сумела вызвать полицию, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Биробиджане пьяная женщина напала на фельдшера скорой помощи. Бригада скорой прибыла на вызов к пожилой пациентке. В дверях медиков встретила агрессивно настроенная пьяная дочь женщины. Она набросилась на фельдшера и несколько раз ударила девушку кулаками. На место был вызван наряд Росгвардии, дебоширку задержали и передали в отдел полиции для разбирательства. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее во Владимире неадекватный пациент напал на врача и повредил ему глаза.

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