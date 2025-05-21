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Таксиста, который насиловал пассажирок с 2008 года, поймали благодаря воспоминанию жертвы

В Токио арестовали таксиста, который насиловал пассажирок, снимая все на телефон
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Issei Kato/Reuters

Полиция Токио арестовала таксиста, который в течение 17 лет насиловал пассажирок. Об этом рассказал журналист Василий Головнин в своем Telegram-канале.

Жертвами 54-летнего таксиста стали не менее 50 женщин. Все они, судя по всему, садились к мужчине в машину, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник предлагал пассажиркам «взбодриться» с помощью особого напитка, в который добавлял сильнодействующее снотворное. Когда девушки теряли сознание, он совершал в их отношении насильственные действия сексуального характера. Иногда мужчина делал это в своей машине, а чаще в домах жертв.

Одна из пострадавших на следующий день вспомнила несколько деталей, которые помогли правоохранителям установить личность насильника. Его отследили по камерам уличного видеонаблюдения. В квартире подозреваемого нашли почти 300 видео и фото, ставших доказательствами его виновности. Примечательно, что большинство потерпевших не сообщали в полицию о случившемся, однако стражам порядка удалось найти более 10 подтвержденных жертв таксиста, у них собирают показания.

Ранее таксист-мигрант надругался над пассажиркой в российском городе.

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