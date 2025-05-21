Россиянин получил штраф за то, что постоял голым у окна

В Новокузнецке мужчина получил штраф, постояв голым у окна в своей квартире

Житель Кемеровской области оштрафован за «голый перформанс» в квартире, обнаженного соседа заметили местные жители и обратились в полицию. Об этом сообщает областное управление МВД.

Инцидент произошел в одной из многоэтажек по улице Покрышкина. Местные жители заметили в окне одной из квартир абсолютно голого мужчину, который стоял и смотрел на улицу.

Поведение соседа возмутило очевидцев, которые обратились в правоохранительные органы. Личность хулигана быстро установили, 51-летний мужчина оштрафован на одну тысячу рублей.

До этого сообщалось, что на Сахалине голый мужчина бродил по двору и выкрикивал заклинания. Незнакомец бродил между припаркованных машин, разговаривал сам с собой, кричал «Экспекто патронум». Прибывший на место наряд полиции задержал хулигана, решается вопрос о его госпитализации.

Ранее в Туле голый мужчина гулял по проезжей части.