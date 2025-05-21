На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Туристка упала с лодки и лишилась ног

На Багамах женщина упала с лодки и лишилась ног, попав под вращающийся винт
close
GoFundMe

Туристка на Багамах упала с лодки и лишилась ног, пишет Daily Star.

Инцидент произошел, когда 22-летняя Ханна Смит находилась на понтоно-паромном судне, которое подходило к причалу в порту Нассау. По данным следствия, она упала за борт, и ее ноги были повреждены вращающимся винтом судна — обе конечности оказались почти оторваны.

К счастью, две женщины, находившиеся на борту, успели схватить Ханну за руки и вытащили ее из воды. Пострадавшую немедленно доставили в местную больницу, а затем эвакуировали в США на воздушной скорой помощи для проведения срочной операции.

Семья Ханны категорически опровергает предположения о том, что в момент происшествия та могла быть в состоянии алкогольного опьянения. Мать пострадавшей заявила, что дочь не была пьяной и просто случайно упала с лодки. Она также отметила, что полиция до сих пор не допросила лучшую подругу девушки, которая была рядом в момент падения.

«Эти дети работали не покладая рук, чтобы закончить учебу. Это была праздничная поездка. Они веселились? Да. Они были пьяны? Нет. Прыгнула ли она? Нет», — сказала Трейси.

Отец Ханны, Марвин, рассказал, что врачи в Багамах подтвердили: при поступлении девушка была в сознании и не находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Расследование причин инцидента продолжается, добавили в местной полиции.

Ранее девушка, приехавшая в больницу с симптомами гриппа, лишилась конечностей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами