Туристка упала с лодки и лишилась ног

На Багамах женщина упала с лодки и лишилась ног, попав под вращающийся винт

Туристка на Багамах упала с лодки и лишилась ног, пишет Daily Star.

Инцидент произошел, когда 22-летняя Ханна Смит находилась на понтоно-паромном судне, которое подходило к причалу в порту Нассау. По данным следствия, она упала за борт, и ее ноги были повреждены вращающимся винтом судна — обе конечности оказались почти оторваны.

К счастью, две женщины, находившиеся на борту, успели схватить Ханну за руки и вытащили ее из воды. Пострадавшую немедленно доставили в местную больницу, а затем эвакуировали в США на воздушной скорой помощи для проведения срочной операции.

Семья Ханны категорически опровергает предположения о том, что в момент происшествия та могла быть в состоянии алкогольного опьянения. Мать пострадавшей заявила, что дочь не была пьяной и просто случайно упала с лодки. Она также отметила, что полиция до сих пор не допросила лучшую подругу девушки, которая была рядом в момент падения.

«Эти дети работали не покладая рук, чтобы закончить учебу. Это была праздничная поездка. Они веселились? Да. Они были пьяны? Нет. Прыгнула ли она? Нет», — сказала Трейси.

Отец Ханны, Марвин, рассказал, что врачи в Багамах подтвердили: при поступлении девушка была в сознании и не находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Расследование причин инцидента продолжается, добавили в местной полиции.

Ранее девушка, приехавшая в больницу с симптомами гриппа, лишилась конечностей.