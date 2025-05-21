На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Искусственный интеллект поможет людям быстрее восстанавливаться после травм и болезней

Сбер создаст ИИ-технологию для реабилитации после болезней и травм
close
stavtourism.ru/санаторий им. Кирова

Сбер представил разработки в области искусственного интеллекта (ИИ) в медицине, которые помогут людям быстрее восстанавливаться после болезней и травм, сообщает пресс-служба Сбера.

В рамках I Национального научно-практического форума представители Сбера рассказали, что новая ИИ-технология сможет формировать индивидуальный план реабилитации и корректировать его.

Как отметил директор центра индустрии здоровья Сбера Сергей Жданов, индивидуальный подход дает лучший результат, чем усредненный.

«Сейчас мы разрабатываем многофункциональное ИИ-решение для реабилитологии с использованием нейросетевой модели Сбера GigaChat, которое поможет в работе врачам и ускорит восстановление пациентов», — сказал он.

Также академик РАН, заслуженный врач РФ Константин Лядов отметил, что реабилитация пациентов с последствиями тяжелых комбинированных поражений организма на современном этапе невозможна без новых технологических решений.

В Сбере добавили, что ИИ уже активно применяется в медицине в виде чат-ботов и мобильных приложений на основе нейросетевой модели GigaChat.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами