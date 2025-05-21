Искусственный интеллект поможет людям быстрее восстанавливаться после травм и болезней

Сбер создаст ИИ-технологию для реабилитации после болезней и травм

Сбер представил разработки в области искусственного интеллекта (ИИ) в медицине, которые помогут людям быстрее восстанавливаться после болезней и травм, сообщает пресс-служба Сбера.

В рамках I Национального научно-практического форума представители Сбера рассказали, что новая ИИ-технология сможет формировать индивидуальный план реабилитации и корректировать его.

Как отметил директор центра индустрии здоровья Сбера Сергей Жданов, индивидуальный подход дает лучший результат, чем усредненный.

«Сейчас мы разрабатываем многофункциональное ИИ-решение для реабилитологии с использованием нейросетевой модели Сбера GigaChat, которое поможет в работе врачам и ускорит восстановление пациентов», — сказал он.

Также академик РАН, заслуженный врач РФ Константин Лядов отметил, что реабилитация пациентов с последствиями тяжелых комбинированных поражений организма на современном этапе невозможна без новых технологических решений.

В Сбере добавили, что ИИ уже активно применяется в медицине в виде чат-ботов и мобильных приложений на основе нейросетевой модели GigaChat.