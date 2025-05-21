Исследование: продажи товаров для борьбы с храпом в России выросли на треть

В России продажи товаров для борьбы с храпом выросли на 30% за 2024 год

В России продажи товаров для борьбы с храпом выросли почти на 30% по итогам 2024 года. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу AliExpress СНГ. В исследовании приняли участие более 1,3 тыс. человек.

Доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина в интервью газете «Известия» отмечала, что хронический храп часто бывает у людей с ожирением, заболеваниями щитовидной железы, носо- и ротоглотки.

Согласно результатам опроса, среди тех, кто пытался решить проблему храпа самостоятельно, наиболее популярными способами были: приобретение ортопедических подушек и тяжелых одеял (12%), использование компактных приспособлений для носа (8%) и аппаратов против храпа (6%).

Менее популярными методами оказались использование биологически активных добавок, пластырей и безрецептурных препаратов (4%). К врачам обращались всего 2% респондентов.

Врач-оториноларинголог «СМ-Клиника» Роман Овдей до этого говорил, что храп — это мультифакторное заболевание, и его возникновение связано с комбинацией анатомических, физиологических и даже поведенческих факторов. Соответственно и подход к его лечению должен быть многосторонним.

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