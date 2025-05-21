Врач рассказала о полезных свойствах сельдерея

Сельдерей полезно включать в свой рацион питания, потому что он может положительно повлиять на пищеварение, а также избавить от отеков и защитить от стресса. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, в этом продукте содержится большое количество клетчатки, эфирных масел и органических кислот. Последние помогают усилить выработку пищеварительных ферментов. Кроме того, сельдерей обладает бактерицидным свойством, может усилить обменные процессы и капиллярное кровообращение. Витамин К в его составе способен укрепить костную систему и повысить свертываемость крови.

«Клетчатка в сельдерее — хорошая пища для микробиома кишечника, в котором сосредоточено 70% иммунной системы. Следовательно, чем больше полезных бактерий, тем быстрее они «давят» патогены. К тому же микробиом напрямую связан с настроением: полезные бактерии посылают сигнал в головной мозг, чем помогают спокойнее реагировать на стресс», — указала Соломатина.

Однако специалист подчеркнула, что людям с болезнями почек или ЖКТ, а также тем, кто принимает кроверазжижающие препараты, важно заранее проконсультироваться с врачом перед употреблением этого продукта.

Врач-диетолог сети медицинских центров «Поликлиника.ру» Татьяна Кузнецова до этого рассказала «Газете.Ru», что сельдерей — универсальный овощ, так как все его части можно употреблять в пищу: корень, стебель и даже семена. Он имеет небольшую калорийность и обладает множеством полезных свойств.

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