Зумеры заявили о нехватке времени на отношения и свидания

Зумеры стали чаще ставить карьеру и учебу выше личной жизни, 50% девушек и 36% парней не хватает времени на свидания из-за этого. Это показало исследование дейтинг-платформы Mamba, передает проект «Сноб».

По данным газеты «Известия», на выгорание в целом жалуются 40% россиян, 21% респондентов — затрудняются с определением этого состояния.

Еще 29% девушек и 23% парней ответили, что из-за плотного графика у них не хватает энергии для переписок, каждый пятый — не может найти время на короткий совместный уикенд. 55% мужчин поделились, что построить отношения для них сложнее, чем запустить стартап.

60% девушек и 41% мужчин сообщили, что они постоянно чувствуют усталость, 49% и 45% — находятся на грани выгорания. При этом большинство зумеров уточнили, что не готовы пожертвовать личной жизнью ради работы — 71% девушек и 58% парней готовы замедлить профессиональный рост, если у них появятся серьезные отношения.

Данные сервиса OneTwoTrip до этого показали, что миллениалы ездят в отпуск чаще других россиян. Зумеры (18–27 лет) отдыхают меньше остальных — только 57% сообщили, что ездят в отпуск несколько раз в год.

Ранее стало известно, кто чаще обращается к психотерапевтам — зумеры или миллениалы.