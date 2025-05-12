Стало известно, кто чаще обращается к психотерапевтам — зумеры или миллениалы

За психологической помощью, как правило, обращаются представители всех поколений россиян. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

Миллениалы (родившиеся примерно с 1981 по 1996 год), по ее словам, активно ищут способы справиться с трудностями переходного периода, а также стрессами в карьере и личной жизни.

Что касается зумеров (родившихся примерно с 1997 по 2012 год), они часто обращаются к психотерапевтам в связи с влиянием технологий и социальных сетей. При этом они могут быть более открытыми к обсуждению вопросов психического здоровья, чем предыдущие поколения, отметила специалист.

Бумеры (родившиеся примерно с 1946 по 1964 год) обычно реже обращаются за психологической помощью, однако их число растет, особенно когда речь идет о вопросах здоровья, одиночества и выхода на пенсию, обратила внимание Крашкина.

«В итоге, можно наблюдать, что актуальность психологического здоровья растет среди всех трех поколений, но процентовка может варьироваться в зависимости от различных факторов», — заключила она.

Заведующая лабораторией развития эндокринной системы НИИ морфологии человека им. академика А.П. Авцына РНЦХ им. академика Б.В. Петровского Наталья Яглова до этого говорила, что психика мужчин и женщин устроена по-разному, поэтому у них разный уровень устойчивости к стрессам, склонности к депрессии или рискованному поведению.

Ранее врач объяснил, как справиться с весенними перепадами настроения.