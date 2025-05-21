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Мэр ответил на вопрос о восстановлении аэропорта Мариуполя

Мэр Мариуполя Моргун: аэропорт пока не восстанавливают из-за ракетной опасности
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Илья Питалев/РИА Новости

Мэр Мариуполя Олег Моргун заявил в интервью РИА Новости, что работы по восстановлению городского аэропорта не ведутся из-за опасности ракетных ударов.

Он сообщил, что, несмотря на это, дорогу к воздушной гавани отремонтировали.

«У нас ракетная опасность каждый день, слава богу, ПВО работает на достойном уровне. В планах восстановить аэропорт, конечно, есть», — сказал градоначальник.

До этого Моргун рассказал, что восстанавливать на территории «Азовстали» в Мариуполе нечего, поскольку «завод очень сильно пострадал». Он допустил, что там будут какие-то малые производства или постиндустриальный парк. По словам мэра, решение по поводу дальнейшей судьбы «Азовстали» будет приниматься федеральными властями и главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным.

Город расположен на юге ДНР на берегу Азовского моря. О его полном освобождении российское Минобороны заявило 20 мая 2022 года.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как восстанавливают разрушенный Мариуполь.

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