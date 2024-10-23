Мигранты избили новосибирцев лопатами из-за вопроса о неправильно уложенном асфальте

В Новосибирске мигранты избили местных жителей лопатами из-за вопроса о неправильно уложенном асфальте. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia со ссылкой на одного из участников драки.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел неподалеку от дома №48 на Горской улице. По словам одного из участников конфликта, местные жители стали спрашивать иностранных рабочих о том, как идет стройка — им не понравилась укладка асфальта. Сообщается, что его уровень подняли на 7-10 сантиметров, и теперь соседнюю многоэтажку будет топить. Стоимость контракта составляет 26 млн рублей.

Сообщается, что после вопросов о стройке мигранты избили местных жителей лопатами. Подробной информации о произошедшем и состоянии участников не поступало.

До этого под Саратовом иностранцы на стройке решили «пересидеть» рейд в сугробах, но были пойманы. Чтобы поймать покинувших территорию людей, полицейские пользовались квадрокоптером.

Ранее Бастрыкин велел проверить случаи похищения пенсионеров для работы на стройках.