Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мигранты избили новосибирцев лопатами из-за вопроса о неправильно уложенном асфальте

Mash: в Новосибирске мигранты избили местных из-за вопроса об укладке асфальта

close
Depositphotos

В Новосибирске мигранты избили местных жителей лопатами из-за вопроса о неправильно уложенном асфальте. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia со ссылкой на одного из участников драки.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел неподалеку от дома №48 на Горской улице. По словам одного из участников конфликта, местные жители стали спрашивать иностранных рабочих о том, как идет стройка — им не понравилась укладка асфальта. Сообщается, что его уровень подняли на 7-10 сантиметров, и теперь соседнюю многоэтажку будет топить. Стоимость контракта составляет 26 млн рублей.

Сообщается, что после вопросов о стройке мигранты избили местных жителей лопатами. Подробной информации о произошедшем и состоянии участников не поступало.

До этого под Саратовом иностранцы на стройке решили «пересидеть» рейд в сугробах, но были пойманы. Чтобы поймать покинувших территорию людей, полицейские пользовались квадрокоптером.

Ранее Бастрыкин велел проверить случаи похищения пенсионеров для работы на стройках.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами