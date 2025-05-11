Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во льдах Гренландии «ожил» древний вирус

Microbiome: в Гренландии нашли жизнеспособные вирусы возрастом около 48 500 лет
close
unsplash.com

Датские ученые из Орхусского университета обнаружили в ледяных кернах Гренландии жизнеспособные гигантские вирусы возрастом около 48 500 лет. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Microbiome.

Исследователи изучали образцы темного льда, красного снега и криоконита (органо-минерального осадка), собранные с поверхности гренландского ледникового щита. Вирусы были найдены не в глубинных слоях, а на поверхности ледников, где они уже взаимодействовали с микроводорослями. Эти водоросли способствуют таянию льда, создавая питательную среду для микробов и ускоряя разрушение ледникового покрова.

Особое внимание специалистов привлек вирус Pandoravirus yedoma, который после разморозки оказался способным инфицировать амеб. Его размеры достигают одного микрометра, а геном насчитывает около 2,5 миллионов нуклеотидов, что делает его одним из крупнейших известных вирусов на Земле.

Ранее считалось, что подобные вирусы могут выживать лишь в сибирской вечной мерзлоте или глубоких океанических отложениях. Новое открытие расширяет границы возможной среды их обитания.

Изучение древних вирусов началось в 2013 году, когда французский ученый Жан-Мишель Клавери «оживил» вирус Pithovirus sibericum возрастом около 30 тысяч лет. В 2022 году Pandoravirus yedoma впервые был извлечен из сибирской мерзлоты. Теперь вирус нашли и в Гренландии, что подтверждает его широкое доисторическое распространение.

Ускоренное таяние ледников и вечной мерзлоты на фоне глобального потепления может привести к высвобождению микроорганизмов, пребывавших в анабиозе десятки тысяч лет. Ученые предупреждают: в условиях отсутствия иммунитета к таким патогенам существует риск появления новых инфекционных угроз.

Ранее в США предупредили об угрожающем миру опасном грибке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами