В Петербурге школьнице на голову упал светофор, сбитый грузовиком

В Приморском районе Петербурга водитель грузовика сбил светофор, конструкция придавила 13-летнюю девочку. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на проспекте Королева, семиклассница переходила дорогу по пешеходному переходу. Водитель грузовика ехал по тротуару и врезался в светофорную стойку с дорожными знаками, которая рухнула на ребенка.

13-летняя девочка была госпитализирована. У нее диагностированы сотрясение головного мозга и резаная рана лба, пострадавшая находится в состоянии средней степени тяжести.

Шофера, устроившего ДТП задержали, им оказался 25-летний уроженец республики Дагестан, известно, что за последние полгода мужчина 14 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого сообщалось, в Тюмени водитель сбил ребенка около ТЦ «Сити Молл». Шестилетний мальчик перебегал дорогу на красный, когда его сбил 69-летний водитель. Мужчина пытался затормозить, но не успел. По предварительной информации, вместе с ребенком были его сверстники, но после аварии они разбежались. Медики оперативно доставили пострадавшего в больницу, он госпитализирован в отделение реанимации.

Ранее в Петербурге женщина на автомобиле сбила школьника-велосипедиста.