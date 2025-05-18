Каждая пятая управляющая компания в России еженедельно сталкивается с вандализмом

Доля УК, сталкивающихся с вандализмом не реже раза в неделю, уменьшилась с 35% в 2024 году до 21% в 2025 году. При этом растет число компаний, не фиксирующих подобных происшествий вовсе — с 10% до 17%. Это показало исследование Doma.ai, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Наиболее распространенным нарушением остается кража и порча осветительных приборов в подъездах — на это указали 46% управляющих компаний (368), что на 9% меньше по сравнению с 2024 годом — 55% (439). Количество жалоб на брошенный мусор вне контейнерных площадок также сократилось — с 41% (327) до 33% (264).

Число инцидентов, связанных с граффити на фасадах домов и в подъездах, за год уменьшилось с 23% (184) до 17% (131), а случаев повреждения входных дверей и нанесения надписей на них — с 19% (152) до 14% (112). Незначительное снижение зафиксировано и по фактам кражи цветов и декоративных элементов с придомовой территории: в 2025 году на это пожаловались 12% (99) УК против 16% (123) в 2024-м. Также отмечено снижение количества жалоб на пропажу пожарных шлангов — с 10% (82) до 6% (49), и на исчезновение клапанов для воздуха отвода — с 9% (74) до 5% (38).

Аналитики также выяснили, кого управляющие компании чаще всего считают виновниками актов вандализма. В 2025 году, по их мнению, в 74% случаев вандализм совершали сами жители многоквартирных домов, и лишь в 26% — гости и случайные прохожие. Соотношение почти не изменилось по сравнению с 2024 годом. При этом только в 37% случаев нарушителями были дети и подростки, в остальных — взрослые (63%). Эксперты также уточнили у управляющих компаний, в какое время года чаще всего происходят акты вандализма. 83% УК указали, что пик таких инцидентов приходится на летние месяцы. Кроме того, 77% отметили рост подобных случаев в период новогодних праздников.

В 2025 году снизилась регулярность актов бытового вандализма в многоквартирных домах. Если в 2024 году 35% управляющих компаний (280) фиксировали подобные инциденты не реже одного раза в неделю, то в 2025 году этот показатель составил 21% (167), что на 14% ниже. Примерно один раз в месяц или чаще с проявлениями вандализма сталкивались 43% УК в 2024 году (343), тогда как в 2025 году таких стало 38% (304), снижение составило 5%. Напротив, увеличилась доля компаний, сообщивших, что акты вандализма происходят несколько раз в год: с 12% (95) в 2024 году до 24% (193) в 2025-м. Также выросло число управляющих организаций, не зафиксировавших ни одного инцидента в течение года: в 2024 году таких было 10% (82), в 2025 году — 17% (136).

В 2025 году наиболее распространенной мерой борьбы с вандализмом стала установка камер видеонаблюдения: их использовали в 71% управляющих компаний, охваченных исследованием (284), тогда как в 2024 году этот показатель составлял 65% (261). Второе место по популярности заняли беседы с жителями на общих собраниях собственников: их практикуют 58% управляющих компаний (232), что на 6% больше по сравнению с прошлым годом — 52% (1561). Бумажные объявления остаются востребованным инструментом информирования: в 67% случаев управляющие компании продолжают использовать их для предупреждения жителей о правилах поведения (267), что практически совпадает с прошлогодним результатом в 69% (276).

Также все более популярными становятся локальные чаты для быстрого реагирования: их создали в 49% УК (198) по сравнению с 44% (177) в 2024 году. Управляющие компании использовали их, чтобы донести до жителей правила поведения, оперативно сообщать о нарушениях и вовлекать в решение общедомовых вопросов. Личные встречи и индивидуальные беседы используют 20% опрошенных УК (83), против 17% (69) в 2024 году.

«Еще 20 лет назад жители не воспринимали многоквартирный дом как общее пространство. Сегодня ситуация меняется: все больше людей считают дом продолжением квартиры — местом, за которое отвечают не только УК, но и сами жители. Это касается эстетики, порядка и безопасности. Такая трансформация стала возможна благодаря усилиям УК — через регулярную коммуникацию, цифровые инструменты и участие в жизни дома. Там, где выстроено взаимодействие с жителями, вандализма становится меньше — люди начинают беречь пространство и участвовать в его сохранении», — считает исполнительный директор Doma.ai Дмитрий Чирков.

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