Сидячая работа грозит циститом и бесплодием, предупредили россиян

Малоподвижный образ жизни, или гиподинамия, — неизбежная плата за комфорт XXI века. Доставка еды, онлайн-покупки, личный автомобиль и доступный общественный транспорт позволяют нам почти не тратить энергию в повседневной жизни. Тогда как недостаток физической активности является одной из ключевых угроз здоровью. Среди первых страдает мочеполовая система. Какие урологические проблемы могут возникнуть у мужчин и женщин из-за «сидячей работы», «Газете.Ru» рассказал врач-уролог «Клиники Ильи Труханова в Куркино» Владимир Волков.

«Как показывают исследования, сегодня люди в развитых странах проводят сидя от 7 до 15 часов в день. Офисный формат работы зачастую дополняется отсутствием активности дома — «зависанием» в соцсетях, просмотром сериалов или увлечением компьютерными играми. Даже школьники и студенты сегодня мало двигаются — из-за дистанционного обучения и общения в чатах вместо живых встреч. Тогда как ВОЗ рекомендует хотя бы 150 минут в неделю выделять на умеренные физические нагрузки (или 75 минут — на интенсивные). Иначе постепенно начнет нарастать клубок проблем со здоровьем. Например, урологических», — объяснил он.

Так, длительное сидение ухудшает кровообращение в органах малого таза. Это приводит к застою крови и лимфы и, как следствие, к воспалительным процессам: циститу, уретриту и простатиту.

«Для мужчин сидячий образ жизни — также один из факторов риска появления варикоцеле (застой крови в венах малого таза может усугублять расширение вен семенного канатика) и эректильной дисфункции (плохое кровообращение в малом тазу ухудшает наполнение кавернозных тел)», — сказал он.

Гиподинамия замедляет обмен веществ, способствуя накоплению солей в моче. Нарушение процесса выведения мелких конкрементов, в свою очередь, увеличивает вероятность формирования плотных камней в почках и мочевом пузыре.

«Из-за недостатка физической активности слабеют связки и мышцы, удерживающие органы в анатомически правильном положении. У женщин это приводит к постепенному опущению влагалища, мочевого пузыря и прямой кишки, что может стать причиной хронической тазовой боли (СХТБ), частых запоров и стрессового недержания мочи. У мужчин — к нарушениям мочеиспускания после 40–50 лет», — отметил врач.

Недостаток физической активности при частых «перекусах» может приводить к набору лишнего веса, а это повышает риск развития гипогонадизма (снижение выработки половых гормонов: тестостерона — у мужчин, эстрогенов и прогестерона — у женщин).

Особую опасность представляет сочетание малоподвижности с другими факторами: неправильным питанием, курением, хроническими стрессами, недостаточным употреблением воды.

«Нарушения в работе органов мочеполовой системы развиваются постепенно и становятся по-настоящему заметными только на поздних этапах. Поэтому профилактика должна быть постоянной, а не эпизодической. Помните, что даже небольшие изменения в привычном образе жизни помогут сохранить ваше здоровье. Начните двигаться. Старайтесь хотя бы каждые 30–60 минут вставать, ходить, делать легкую разминку, а после работы совершать пешие прогулки — оптимально по 10 тысяч шагов в сутки. Следите за весом, питанием и не пропускайте регулярные осмотры у уролога и гинеколога. А если уже появились симптомы (боли, учащенное мочеиспускание, недержание мочи и др.) либо сложности с потенцией, не откладывайте визит к врачу», — резюмировал врач.

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