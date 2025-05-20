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Старшеклассник «спасал» родителей от тюрьмы и отдал мошенникам почти 500 тыс. рублей

В Смоленской области подросток перевел мошенникам почти 500 тыс. рублей
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Doidam 10/Shutterstock/FOTODOM

В Ельне мошенники запугали одиннадцатиклассника уголовным делом в отношении его родителей и заставили юношу перевести им все накопления семьи. Об этом сообщает УМВД Смоленской области.

Неизвестные связались с 17-летним юношей под видом силовиков и сообщили, что в отношении его родителей возбуждено уголовное дело. Чтобы спасти мать и отца от длительного срока заключения, мошенники предложили ему найти в доме наличные и перевести их на указанный аферистами счет.

Старшеклассник собрал все накопления, которые сумел найти в доме, и отправил их злоумышленникам. Когда с работы вернулась мать, он рассказал ей о произошедшем. Семья обратилась в правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Воронеже 14-летний подросток «спас» родителей от «ареста» и отдал мошенникам почти 2 млн рублей. Неизвестный позвонил школьнику и сообщил, что на его родителей якобы оформлен кредит для перевода денег за границу. Злоумышленники убедили подростка в возможном аресте семьи, после чего потребовали перевести все сбережения на «безопасный счет».

Ранее в Красноярском крае запуганный подросток отдал мошенникам все деньги бабушки.

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