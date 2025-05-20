UPI: в Польше две капибары сбежали из зоопарка и были пойманы полицией

В Польше две капибары сбежали из зоопарка и были объявлены в розыск, пишет UPI.

Инцидент произошел в Гданьске, где две капибары сбежали из частного зоопарка. Для того чтобы найти животных, их владельцам пришлось обращаться в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов получили сообщение о пропавших грызунах около восьми часов вечера. На место происшествия также прибыли представители экологической службы.

По данным офицеров, они обнаружили, что местные жители уже начали поиски капибар, которые скрывались в густом подлеске неподалеку от своего вольера.

Капибары, родом из Южной Америки, известны своим спокойным нравом и умением быстро перемещаться как по воде, так и по суше. Несмотря на это, полиции и очевидцам удалось аккуратно поймать беглецов и вернуть их в вольер.

«Что побудило их отправиться на вечернюю прогулку? Прекрасная погода? Мы, вероятно, этого не узнаем, но одно мы знаем наверняка — поймать их оказалось непросто», — прокомментировали стражи порядка.

Власти проверят, каким образом животные смогли покинуть территорию зоопарка, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.

Ранее сообщалось, что власти Аргентины объявили войну капибарам.