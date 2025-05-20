Международная ассоциация по фактчекингу GFCN запустит конкурс систем выявления дипфейков

Международная ассоциация по фактчекингу Global Fact-Checking Network (GFCN) объявила о запуске конкурса Deepfake Detection Contest, сообщает пресс-служба АНО «Диалог регионы».

Он направлен на проверку эффективности систем обнаружения дипфейков, созданных разработчиками со всего мира. О запуске сообщили на форуме «Технологии доверенного искусственного интеллекта» в рамках сессии «Генеративный контент: искусство или подделка?».

Для участия необходимо применить свою технологию к заранее подготовленному датасету материалов. Прием заявок начнется в конце мая 2025 года. Подробная информация будет доступна на официальном сайте GFCN.

«Международный конкурс по выявлению дипфейков Deepfake Detection Contest позволит определить уровень развития систем, используемых в разных странах, и изучить новые методы противодействия фейкам. Результаты будут объявлены на международном форуме «Диалог о фейках 3.0» в ноябре этого года», — рассказал руководитель направления креативных проектов управления по противодействию недостоверной информации АНО «Диалог Регионы» Иван Серов.

По данным исследования GFCN, за первые 5,5 месяцев 2025 года было выявлено на 13% больше дипфейков, чем за весь 2024 год, и в 3,9 раза больше, чем за 2023 год.

Директор филиала ФГУП НИИ «Квант» Дмитрий Бирин отметил дефицит современных решений для борьбы с дипфейками.

«Таких организаций, которые занимаются созданием детекторов, немного. При этом нет ни одной, у которой качество детектора является наилучшим для всех генераторов фейков. Поэтому важной задачей является создание комплексного решения, которое бы интегрировало достижения разных разработчиков в рамках лучшего универсального детектора», — сказал он.

Директор мегафакультета трансляционных информационных технологий ИТМО Александр Бухановский отметил, что для сопровождения внедрения технологии должна быть команда предметных специалистов.

«Обязательно должны быть разные роли — эксперты и критики, которые будут тестировать нейросети не на простых тестах, а на каверзных вопросах», — сказал он.