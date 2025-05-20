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В отношении экс-главреда «Ленты.ру» возбудили уголовное дело

СК: в Москве возбуждено уголовное дело в отношении журналистки Галины Тимченко
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Владимир Песня/РИА «Новости»

В отношении бывшего главного редактора «Ленты.ру» Галины Тимченко (признана в РФ иностранным агентом) возбудили уголовное дело. Об этом говорится в Telegram-канале главного следственного управления СК России по городу Москве.

По данным пресс-службы, ее подозревают в совершении преступления по статье об организации деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории Российской Федерации.

В ходе расследования выяснилось, что в период с сентября 2024 по март 2025 года Тимченко публиковала в своих социальных сетях видео для «формирования протестных настроений» у граждан, а также для привлечения их к деятельности организации, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной на территории страны.
 
«Следствием рассматривается вопрос об объявлении Тимченко в розыск», — говорится в сообщении.

На данный момент сотрудники правопорядка проводят следственные действия для сбора доказательной базы.

Новость дополняется.

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