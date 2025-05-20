«Афиша» составила гид по подземке к 90-летию Московского метрополитена

В честь 90-летия Московского метрополитена компания «Афиша» представила видеогид по культурным маршрутам, вдохновленным станциями метро. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Короткие ролики транслируются на более чем 34 000 экранах в поездах всех линий метро и в наземном транспорте Москвы. Они рассказывают о культурных объектах рядом со станциями, вдохновляя на прогулки по городу. Например, от «Баррикадной» можно дойти до особняка Морозовой или Дома Наркомфина, а у «Тульской» — посетить старообрядческий храм 1911 года или кофейню в бывшем фабричном квартале.

«Московское метро — это национальное достояние, а также неотъемлемая часть культурного кода столицы», — отметил Евгений Сидоров, и.о. генерального директора «Афиши». Миссией проекта стала задача показать жителям и гостям столицы новый взгляд на метро.

На специальном лендинге «Афиша» собрала истории о самых красивых станциях метро: парадной «Комсомольской», модерновой «Славянский бульвар», витражной «Новослободской» и других, которые стали символами Москвы.

Ранее сообщалось, что в конце 2025 года в столичном метро начнутся испытания нового поезда «Москва-2026», которые уже в следующем году может выйти на линии.