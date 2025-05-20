В Удмуртии мужчина несколько месяцев истязал четверых детей

В Кизнере местный житель получил пять лет колонии общего режима за истязание собственных и приемных детей. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.

По данным следствия, 26-летний обвиняемый с июня по сентябрь 2024 года систематически избивал двоих собственных и двоих приемных детей. Мужчина наносил несовершеннолетним побои на почве неприязни.

В отношении жителя поселка Кизнер было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования он полностью признал свою вину. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде пяти лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

До этого сообщалось, что в Архангельске отца обвинили в истязании семилетнего сына. 25-летний обвиняемый с февраля 2023 года по август 2024 года наносил побои семилетнему сыну. Мужчина был недоволен поведением мальчика, применял к нему физическую силу и запирал его одного в бане. Когда о происходящем в семье стало известно, школьника передали под опеку бабушки. В отношении отца было возбуждено уголовное дело об истязании, ему может грозить до трех лет лишения свободы.

Ранее в Кировской области отец избивал семилетнего сына ремнем и проводом.