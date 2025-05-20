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Петербуржец вломился ночью в парикмахерскую, чтобы побриться

В Петербурге задержали мужчину, который вломился в парикмахерскую

В Адмиралтейском районе Петербурга мужчина разбил окно в парикмахерской, чтобы побриться и был задержан. Об этом сообщает управление Росгвардии региона.

Инцидент произошел 17 мая, к наряду Росгвардии обратился прохожий и сообщил, что заметил, как неизвестный разбил окно в парикмахерской на Садовой улице. Злоумышленника задержали на месте преступления.

Выяснилось, что молодой человек очень хотел побриться и решил не дожидаться открытия салона, он разбил камнем стеклопакет, проник в помещение, выбрал машинку для стрижки волос и побрился, а затем положил несколько триммеров в карманы брюк. Задержанный доставлен в отдел полиции, сумма ущерба устанавливается.

До этого сообщалось, что в Свердловской области задержали дебошира, который разгромил пекарню и пытался устроить поджог. Мужчина ворвался в помещение, начал кричать на посетителей, разговаривать с пустотой и крушить мебель. На место были вызваны спасатели и полиция. Дебошир успел запереться в туалете и пытался сжечь свои вещи.

Ранее россиянин угрожал взорвать магазин из-за ночного запрета на продажу алкоголя.

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