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В Подмосковье вакцинировали более 50 тысяч собак

Подмосковные ветеринары вакцинировали свыше 81 тыс. кошек и собак с начала года
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Depositphotos

С начала 2025 года врачи государственной ветеринарной службы вакцинировали в Подмосковье более 81,6 тыс. домашних животных (50 тыс. собак, 31,6 тыс. кошек), сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Специалисты провели на бюджетной основе более 54 тыс. вакцинаций от бешенства.

В ведомстве отметили, что вакцинация является надежным средством защиты животных от вирусов и инфекций, среди которых бешенство, чума и другие.

Также в министерстве добавили, что прививки помогают снизить риск заражения четвероногого друга опасным заболеванием, передачи болезней людям и другим животным, а также предотвратить тяжелые осложнения.

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